Ten Hag: "É um bom balneário e nos momentos difíceis eles ajudam-se"

Declarações de Erik ten Hag, treinador do Manchester United, que venceu este domingo a Taça da Liga inglesa, após vitória na final sobre o Newcastle (2-0).

Título: "Voltámos a ter o espírito certo. Temos um espírito de luta muito bom e demos tudo. Não praticámos sempre o melhor futebol, mas fomos eficazes. Este é o primeiro [título da época] e podemos ganhar inspiração com isto e mais confiança de que conseguimos [ganhar mais]"

É o primeiro título do clube em seis anos: "Estamos ainda no início do processo de restaurar o Manchester United ao sítio que pertence e isso passa por ganhar troféus. Este é o primeiro. Os jogadores são bons, estão conectados e também desafiam-se uns aos outros. É um bom balneário e nos momentos difíceis eles ajudam-se mutuamente. Isso é o melhor que um treinador pode ter".

Objetivos para o resto da época? "Eu só quero ganhar. Investimos nisso desde o início. O staff tem feito um trabalho incrivelmente bom com os jogadores e eles sentem-se unidos. Existe fome e desejo de ganhar troféus, porque é isso que o Manchester United significa".

Importância dos jogadores mais experientes: "Raphael Varane, Casemiro e David de Gea sabem como vencer troféus e é preciso ter rapazes assim no relvado para mostrar o caminho à equipa. Eles têm uma atitude vencedora e têm de a trazer para o balneário. Nas situações difíceis, é o que têm feito".