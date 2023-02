Ten Hag e a Superliga: "As pessoas querem sempre construir algo melhor"

Declarações do treinador do Manchester United, antes do confronto com o Leeds, marcado para o próximo domingo (14h00) e referente à 23ª jornada da Premier League

A Superliga Europeia voltou à ordem do dia nesta última semana. O projeto, que parecia adormecido, voltou a ser discutido e com uma nova proposta, onde se inclui a participação entre 60 a 80 equipas, sendo nenhuma delas um membro permanente. Erik Ten Hag, técnico do Manchester United, deu a sua opinião.

"Estou ciente do que está a acontecer noutras secções. Se vejo que têm novas ideias, terei de dar uma vista de olhos e formar uma opinião, mas não tenho toda a informação porque estamos a jogar muitos jogos neste momento. A minha atenção e energia estão concentradas no desenvolvimento da equipa. Outras pessoas no clube irão analisar o que pode acontecer com as novas competições europeias e irão informar-me quando chegar o momento de tomar decisões. É uma decisão do clube. Penso que a estrutura atual é boa, mas haverá sempre iniciativas para a melhorar, para melhorar o futebol. É sobre isso que se trata a vida. As pessoas querem sempre construir algo melhor. Isto é sempre bom porque é do interesse do futebol", explicou, em conferência de imprensa.

Os promotores da nova competição defenderam as razões para que o projeto volte a ser discutido.

"O futebol europeu está à beira do abismo. Têm surgido enormes desequilíbrios no nosso continente relativamente a clubes europeus tradicionais com um glorioso passado, que hoje são incapazes de competir", refere o documento, tornado público esta quinta-feira.