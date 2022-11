Ten Hag olha para o calendário e critica: "É um pouco estranho"

Manchester United recebe Burnley e jogo decorrerá poucos dias depois da final do Campeonato do Mundo, no Catar. Ten Hag comentou situação.

O Mundial vai atrapalhar os trabalhos de várias equipas grandes na Europa. Em Inglaterra, há ronda da Taça da Liga na ressaca da final do Mundial, algo que deixa Erik Ten Hag, técnico do Manchester United, um pouco incrédulo.

"Aqui, no dia 27 [dezembro], ou mesmo antes do dia 27, jogaremos a Taça da Liga, talvez quatro ou cinco dias após a final do Campeonato do Mundo. É um pouco estranho", afirmou o técnico dos red devils.

O Manchester United recebe o Burnley, na quarta eliminatória da Taça da Liga inglesa.