Ten Hag e a reviravolta no dérbi: "Acreditámos que podíamos lutar até ao fim"

Declarações de Erik ten Hag, treinador do Manchester United, após a vitória caseira no dérbi com o Manchester City (2-1), em jogo relativo à 20.ª jornada da Premier League.

Vitória: "Na primeira parte jogámos muito bem. Defendemos muito bem e tivemos boas oportunidades para marcar. Fomos muito felizes na primeira parte. Depois do intervalo, tivemos de substituir Martial, que teve algumas queixas, e o jogo mudou. O City entrou no jogo, nós não fomos proativos e eles marcaram. Mas o espírito da equipa é tão grande que acreditámos que podíamos lutar até aos 90 minutos. Estou muito contente com a exibição da equipa".

Golo de Bruno Fernandes teve de ser analisado pelo VAR: "Eu consegui ver a partir do outro lado do campo. Foi um momento confuso por causa da linha defensiva adversária. As regras dizem que Marcus [Rashford] não tocou na bola e não interferiu na jogada. Bruno chegou a partir de trás e eu consegui ver".

Rashford recuperou de um toque na primeira parte e marcou o golo da vitória aos 82': "Os jogadores têm de ser resilientes, é normal seres pontapeado num jogo. Aconteceu e aleija, mas tens de aguentar. Tens de o fazer para conseguires os resultados e exibições que desejas. No futebol de topo, tens de sofrer e sacrificar-te para conseguires o resultado desejado".

United subiu ao terceiro lugar, passando a estar a um ponto do City (segundo): "A crença da equipa está de volta e estamos no bom caminho. Mas ainda temos de trabalhar a posse de bola [contra equipas como o City]. Eles têm momentos de grande qualidade e marcam golos. Vimos isso hoje, cometemos um erro e eles marcaram".