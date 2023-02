Ten Hag deixa carta aos adeptos do United após título: "Não estamos satisfeitos..."

O Manchester United venceu no domingo a Taça da Liga inglesa, primeiro título do clube desde 2017, altura em que venceu a Liga Europa sob o comando de José Mourinho.

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, venceu no domingo a Taça da Liga inglesa, após vitória na final por 2-0 frente ao Newcastle.

Os red devils já não levantavam um título desde 2017, altura em que venceram a Liga Europa sob o comando de José Mourinho e Erik ten Hag aproveitou a ocasião para escrever uma carta emocionada aos adeptos, publicada esta segunda-feira nas redes sociais do clube.

No meio de vários elogios ao trabalho realizado pela equipa até ao momento, o técnico agradeceu o apoio demonstrado pelos adeptos e garantiu que o processo de recuperação do Manchester United não se vai ficar por aqui.

A carta na íntegra:

"A todos os adeptos do Manchester United,



Queria ter algum tempo para falar diretamente convosco esta manhã.



Quando cheguei ao clube, falámos sobre o desafio e a importância de reunir este grupo de jogadores e os nossos adeptos. Acreditem, esta equipa sabe exatamente o quão vocês são importantes. A ligação entre os adeptos e a equipa está aí para todos verem e o que vivemos juntos ontem só vai fortalecer ainda mais isso.



A atmosfera criada por vocês em Wembley foi incrível. Desde o primeiro minuto até ao último estiveram connosco, ajudando a equipa, apoiando-a e encorajando os jogadores a trazerem o troféu de volta para Manchester. Para aqueles que não puderam estar presentes, sentimos o vosso apoio antes, durante e depois do jogo. Saibam que cada um de vocês fará sempre a sua parte para que esta equipa seja bem-sucedida.



Estou orgulhoso dos meus jogadores e dos funcionários pela preparação e pelo desempenho. Ontem vimos o desejo, espírito e determinação necessários que devemos exigir de todos os que representam o Manchester United. Estabelecemos padrões elevados todos os dias. Em Wembley cumprimos essas exigências e conseguimos a recompensa do nosso primeiro troféu juntos.



Sabemos da importância dos títulos ao longo da história deste grande clube. Estamos muito felizes por trazer o troféu de volta a Old Trafford, mas não estamos de forma alguma satisfeitos e não vamos parar por aqui. Juntos, sentimos o que significa vencer pelo Manchester United. É verdadeiramente magnífico e só fará com que cada um de nós tenha mais fome de sucesso.



Este grupo fez grandes progressos nos últimos meses, mas ainda há muito mais por vir. Posso garantir que todos em Carrington trabalharão constantemente, pois sabemos que este clube e vocês, adeptos, merecem mais grandes dias como este.



Vamos voltar ao trabalho hoje, com foco total na preparação para enfrentar o West Ham na FA Cup, na noite de quarta-feira. Queremos levar este clube de volta para onde queremos estar. Saibam que são vitais para o que queremos alcançar e considerem o dia de ontem como prova do que pode acontecer quando estivermos todos unidos.



Obrigado pelo vosso apoio e dedicação,



Erik ten Hag".