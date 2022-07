Ten Hag define regras no Manchester United: álcool, refeições e atrasos sob controlo

Ten Hag, novo treinador do Manchester United, está a implementar algumas regras no Manchester United, com implicações nas refeições dos atletas, com a pontualidade, entre outras coisas...

O jornal inglês Daily Mirror adianta, esta quinta-feira, algumas regras que Erik Ten Hag estará a implementar no Manchester United. E quem não respeitar este código disciplinar terá problemas como o novo treinador.

Segundo a publicação referida, as bebidas alcoólicas não são permitidas em semanas de jogos. Tendo em conta que o calendário em Inglaterra é sobrecarregado, isto aplica-se praticamente a toda a época.

Depois, as refeições têm de ser preparadas pelos cozinheiros do clube, não havendo tolerância para que cada atleta tenha um chef individual. Ainda neste tema, o técnico neerlandês quererá que o plantel tenha uma alimentação mais à base de peixe e vegetais.

O índice de massa corporal dos desportistas será monitorizado todos os meses.

Noutra questão, o ex-Ajax quer diminuir as fugas de informação à imprensa, pelo que se um jogador o fizer e for descoberto, será sancionado. O mesmo se aplica aos atrasos para treinos e jogos.