Ten Hag defende De Gea após frango: "O futebol é um desporto de erros"

Guarda-redes espanhol ficou muito mal na fotografia no golo que ditou a derrota dos red devils em casa do West Ham (0-1).

O Manchester United, com Bruno Fernandes e Diogo Dalot a suplente utilizado, perdeu no domingo por 0-1 em casa do West Ham, num jogo da 35.ª jornada que ficou marcado por um frango de David De Gea.

Aos 27 minutos, o guarda-redes espanhol falhou uma defesa aparentemente fácil a um remate de Said Benrahma, contribuindo diretamente para a derrota dos red devils, que falharam a oportunidade de ultrapassar o Newcastle no terceiro lugar do campeonato.

Após a partida, Erik ten Hag saiu em defesa de De Gea, dizendo que erros como este fazem parte do futebol e que a equipa também vacilou em momentos ofensivos.

"O futebol é um desporto de erros. Às vezes, os erros individuais provocam maus resultados, mas enquanto equipa temos de recuperar e de lidar com erros individuais. Também podemos dizer que não fomos clínicos o suficiente na cara do golo. Acertámos duas vezes no poste e tivemos mais oportunidades boas. Não marcámos, daí este resultado final", afirmou o técnico.

Quanto ao contrato do guardião, de 32 anos, que expira no final da temporada, Ten Hag assegurou que a intenção do clube passa por renovar o vínculo.

"Ele tem a maior percentagem de jogos sem golos sofridos na Premier League, pelo que não estaríamos nesta posição sem ele. Acredito plenamente nele e não há preocupações. Queremos que ele fique e que estenda o seu contrato".

O treinador neerlandês salientou ainda o peso que o calendário apertado desde o Natal tem tido no cansaço da equipa, esperando que as baterias estejam carregadas no fim desta semana mais aliviada.

"Não posso culpar a minha equipa [pela derrota]. Eles fizeram o esforço que tinham naquele momento. Desde o Natal, temos jogado a cada três dias. Vimos isso na segunda parte, em que jogámos abaixo dos nossos níveis e não conseguimos recuperar. Agora temos de fazer "reset" e recuperar a energia", apontou.

Com a derrota, o Manchester United segue na quarta posição da Premier League, com 63 pontos, menos dois do que o Newcastle (terceiro, com 65). Logo atrás está o Liverpool (quinto, com 62), que tem mais um jogo do que os red devils e os magpies.