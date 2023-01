Ten Hag de olho em mais um craque do Ajax, depois de Lisandro e Antony

Lisandro Martínez e Antony foram reforços no verão e, agora, surge o nome de Kudus. Ganês fez dois golos no Catar e assistiu no jogo contra Portugal

Aos 22 anos, Mohammed Kudus é um dos talentos emergentes do Ajax. Erik Ten Hag e o Manchester United estão atentos e o técnico dos red devils pode roubar mais uma joia ao seu antigo clube.

De acordo com o Daily Star, o técnico é um apreciador das qualidades do canhoto ganês, que esteve em destaque no último Campeonato do Mundo, também no confronto com a seleção portuguesa.

No verão, pouco depois de aterrar em Old Trafford, Ten Hag contratou na sua antiga equipa o central Lisandro Martínez e o extremo Antony, gastando mais de 150 milhões nas duas operações.