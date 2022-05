Ten Hag "convencido em chegar ao sucesso" no Manchester United: "Ser bom não chega..."

Novo treinador dos red devils, em entrevista aos meios do clube, manifesta confiança em trazer troféus para Old Trafford, apela ao espírito coletivo e quer elevar, aos píncaros, a qualidade de jogo e a exigência diária. Neerlandês descortina potencial no plantel, mas admite reforço de algumas posições.

Recolocar o clube: "Estou muito ansioso para fazer este trabalho, quero voltar a colocar o clube no lugar que merece. A situação atual, obviamente, não é boa. É um grande desafio. Quero construir uma equipa em que os jogadores lutem uns pelos outros e por resultados [positivos]. Jogamos no Teatro dos Sonhos. Queremos fazer boas exibições, jogar futebol fantástico, mas também temos de ganhar."

Aproveitar potencial: "Temos, primeiro, de aceitar a situação atual, mas também saber que, há um ano, esta equipa foi segunda na Premier League. Há potencial e cabe-nos explorá-lo. É um processo, levará tempo, mas estou convencido de que chegaremos ao sucesso. Temos que trabalhar duro e isso deve ser baseado na filosofia e estratégia corretas."

Reestruturação do plantel e exigência: "Vamos começar a pré-temporada a 27 de junho e começar do zero, começar relações. Há certas posições que teremos de renovar, mas há potencial. Tenho altas expectativas para mim, mas também exijo isso do grupo - para mim terão de dar o melhor todos os dias. Diria até que para mim, ser bom não chega. Temos de fazer melhor."