Ten Hag conta com Maguire: "Não podemos ser consistentes com 11 jogadores"

Depois de lhe ter retirado a braçadeira de capitão, que foi transferida para Bruno Fernandes, o treinador do Manchester United garantiu que pretende a continuidade do central inglês, que tem sido apontado a uma saída.

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, salientou esta sexta-feira que "respeita" Harry Maguire e que continua a contar com o central inglês na próxima temporada, apesar de lhe ter retirado a braçadeira de capitão, que foi transferida para Bruno Fernandes.

"Nós respeitamos o Harry, ele é muito importante para este plantel e para esta equipa. Como sabem, nós temos quatro centrais. Já falei sobre [a importância] da consistência e sabemos que não a conseguimos atingir com 11 jogadores, por isso estou contente por termos quatro centrais muito bons. Vamos precisar de todos e ele terá de lutar pelo seu lugar, tal como fez no ano passado. Ele tem um grande potencial e estou certo que o fará", afirmou, em declarações aos meios dos red devils.

Maguire perdeu a titularidade com a chegada do técnico neerlandês a Old Trafford, no verão do ano passado, e tem sido apontado a uma saída para o West Ham nos últimos dias. Na época passada, o central, de 30 anos, participou em 31 jogos (foi suplente utilizado em 15 deles) pelo United.