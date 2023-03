Ten Hag confiante na recuperação de Rashford: "Temos esperança nele"

Técnico dos red devils garantiu ainda que a renovação de contrato do avançado inglês é um processo que está a ser tratado dentro de portas.

O Manchester United, atual terceiro classificado da Premier League, com 50 pontos, visita no domingo o Newcastle, quinto colocado com menos três e, em conferência de imprensa, Erik ten Hag não confirmou se Marcus Rashford vai recuperar de lesão a tempo da partida, mostrando-se ainda assim otimista.

"Eu tenho esperança pelo Marcus. Ele treinou mas teve de fazer algum tratamento. Ele fez alguns treinos individuais e juntou-se hoje ao grupo. Temos mais um dia, por isso temos esperança em que ele esteja disponível. Mas também temos Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Anthony Martial. Scott McTominay e Antony, por isso temos jogadores suficientes para conseguirmos marcar golos", afirmou o técnico dos red devils.

Quanto à situação contratual do avançado inglês, cujo vínculo atual expira no final da próxima temporada, Ten Hag garantiu que o assunto está a ser tratado internamente.

"É um processo interno. Estamos focados em ganhar jogos, mas claro que também estamos a planear o futuro, por isso estamos a tratar disso dentro de portas", revelou.

Questionado sobre se está preocupado com eventuais perdas de tempo por parte dos magpies, o treinador neerlandês referiu que o árbitro da partida é que tem a responsabilidade de não permitir esse tipo de atitudes.

"Isso é algo que os árbitros não querem, porque o objetivo deles é que a Premier League tenha intensidade nos jogos, por isso têm de ser consistentes e deixarem o jogo correr. O que importa somos nós e, tal como fizemos nos últimos dois jogos, queremos ditar e controlar o jogo. Vamos defrontar um bom adversário e que tem tido uma grande época. Eles são uma equipa difícil de bater, mas estamos ansiosos pelo desafio e queremos mostrar que conseguimos vencê-los", assumiu Ten Hag.

O Manchester United visita o Newcastle no domingo, às 16h30, em jogo da 29.ª jornada da Premier League.