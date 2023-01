Ten Hag atingiu marca redonda na carreira: "Fico feliz, é um número muito bom"

Declarações de Erik ten Hag, treinador do Manchester United, após a vitória sobre o Charlton (3-0), da terceira divisão, que carimbou a passagem dos red devils às meias-finais da Taça da Liga inglesa.

Facundo Pellistri entrou aos 85 minutos e assistiu Rashford para o 2-0: "Vejo futuro para ele, está a jogar realmente bem. Temos de ver como o adaptar à equipa. É realmente muito bom".

Atingiu 300 vitórias como treinador: "É muito bom, é um número muito bom, fico feliz por isso. Mas mais importante foi termos começado bem o jogo, com energia e focados. Concedemos poucas oportunidades ao Charlton na primeira parte e criámos muitas. Fred teve algumas, Alejandro [Garnacho] esteve fantástico nos duelos individuais e Antony assinou um grande golo, com uma fabulosa finalização".

O que mudaria no jogo? "Só foi pena termos marcado mais golos tão perto do fim, com os golos de Rashford. Podíamos ter decidido o jogo bem mais cedo e tivemos ocasiões para o conseguir. Estamos nas meias-finais da Taça da Liga, mas isso quer dizer que nada ganhámos. Queremos títulos e troféus. Vamos jogo a jogo e ver o que nos reserva, na quarta-feira, o sorteio".