Ten Hag aborda jogos com o Barcelona e deixa um elogio: "Grande avançado"

Declarações após a vitória do Manchester United em casa do Leeds, por dois golos sem resposta.

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, venceu este domingo por 2-0 em casa do Leeds, em jogo da 23.ª jornada da Premier League.

Após a partida, Erik ten Hag, treinador dos red devils, lançou elogios na direção de Marcus Rashford, autor do primeiro golo da equipa, aos 80 minutos.

"Foi um jogo agitado, como esperava. No início não estávamos calmos, tomámos más decisões com bola. Depois das substituições acalmámos e começámos a tomar melhores decisões, o que influenciou o jogo. [Rashford] é um grande avançado, marca com o pé esquerdo, direito e até de cabeça. Queremos manter o foco durante todo o jogo e finalizar quando tivermos oportunidade e ele tem essas capacidades", analisou.

Ten Hag aproveitou ainda para antever o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa que o United vai disputar com o Barcelona, perspetivando um "grande jogo" já na primeira mão, em Camp Nou.

"Vai ser um grande jogo, com duas grandes equipas que querem fazer um "reset". Estamos ansiosos por competir com eles", garantiu.

O Manchester United visita o Barcelona na próxima quinta-feira (17h45) na primeira mão da eliminatória, sendo que o segundo jogo, em Old Trafford, está marcado para o dia 23 de fevereiro.