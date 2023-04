Ten Hag aborda Bruno Fernandes e desvaloriza goleada: "Poderá servir de combustível..."

Declarações de Erik ten Hag, treinador do Manchester United, em antevisão à visita ao Tottenham, marcada para quinta-feira (20h15) e relativa à 33.ª jornada da Premier League.

Goleada sofrida pelo Tottenham frente ao Newcastle (6-1): "Não foi assim há tanto tempo que tivemos de recuperar [de uma goleada pesada], acontece a todas as grandes equipas. E o Real Madrid? É óbvio que eles tiveram uma derrota muito má e claro que estão zangados, mas isso poderá servir de combustível para recuperarem. Isto é sobre nós e o adversário nunca poderá ter mais fome do que nós. É assim que preparámos o jogo e vamos certificar-nos de que vamos arrancar com o pé direito, ser dominantes e ditar o jogo".

Bruno Fernandes foi visto com uma proteção no pé após o jogo com o Brighton: "É mais do que habitual os jogadores protegerem-se, como uma medida de prevenção. Tem de assentar. Ele fez um jogo inteiro e [a lesão] aconteceu na primeira parte. O dia de amanhã vai chegar rápido, por isso vamos ver o se é possível [a sua utilização".

Harry Kane: "É muito claro o impacto que ele tem no jogo. Nós temos um plano para isso e no jogo em casa [da primeira volta, em que os red devils venceram por 2-0], estivemos muito bem. Por isso, amanhã vamos precisar de um plano muito bom também. Temos de defender em equipa, ele é um jogador inteligente e não podemos permitir que chegue a determinadas situações, porque pode ter um grande impacto no jogo".