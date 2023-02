"Tempo está a esgotar-se": mulher de Atsu pede que enviem equipamento para as buscas

A mulher do jogador do Hatayspor revela que não há equipamento suficiente para tirar o ex-FC Porto dos escombros e apela para que façam chegar a maquinaria necessária aquela zona.

Claire Rupio, companheira de Christian Atsu, explicou que não há equipamento suficiente para tirar o futebolista e as outras pessoas que se encontram nos escombros daquele edifício. Em declarações à televisão britânica BBC News, a mulher, que vive em Newcastle, Inglaterra, suspirou por ajuda, porque "o tempo está a esgotar-se".

"Continuo a rezar e ainda acredito que ele está vivo. Já falei com o Hatayspor, com as autoridades turcas, o governo britânico, para enviarem equipamento para tirarem as pessoas dos escombros, especialmente o meu companheiro e pai dos meus filhos. Eles precisam de equipamento para os tirar de lá. Sem isso, não conseguem. E o tempo está a esgotar-se", adiantou.

"Sei o que o empresário do Atsu está na Turquia e que estão a fazer o que podem para o encontrar. Ele dar-me-á as notícias caso consiga falar com o Atsu. Está tudo muito confuso" disse ainda.