Thierry Henry, no papel de comentador, pareceu ter indicações quanto ao próximo destino do médio do Dortmund

Eliminado da Liga dos Campeões na noite desta terça-feira, Jude Bellingham poderá mesmo dizer adeus ao Dortmund no final da temporada. O médio inglês tem sido associado a alguns dos maiores colossos europeus e Henry e Carragher, nos papéis de comentador, parecem saber algo sobre o futuro do jogador.

"Temos ideia para onde Bellingham pode ir, não temos, Jamie Carragher?", questionou Henry, com o antigo defesa inglês a dar uma resposta que pode ter deixado os adeptos do Liverpool com esperança.

"Com sorte, façamos figas", referiu o agora comentador, que viu o antigo adversário Henry comparar Bellingham a Steven Gerrard, lenda do Liverpool.

"Adorava a forma como o Gerard costumava jogar. Stevie tinha a capacidade de levar a sua equipa para a frente e fazer com que todos jogassem melhor. Se estamos a falar dessa qualidade, Bellingham, se for para aquela equipa que todos nós sabemos que você [Jamie Carragher] ama, pode ter o impacto que Gerrard teve", explicou.