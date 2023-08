"Temos de estar alerta para as possibilidades inesperadas que possam aparecer"

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, fez este domingo a antevisão à partida frente ao Girona (segunda-feira, 20h30), da primeira jornada da LaLiga.

Mercado de transferências aberto: "Vejo o grupo bem, sabendo que o mercado está aberto até ao dia 1 de setembro. Temos de estar como sempre dizemos, com o alerta do plano A e B para as possibilidades inesperadas que possam aparecer."

Problemas defensivos da época passada: "Sabemos onde está o jogador de que precisamos. Vai acontecer de acordo com o que o plantel está a fazer. Vieram jogadores para nos ajudar na parte defensiva. Gostei muito do Ilias Kostis na pré-época. Agora temos mais suplentes e podemos cobrir bem as posições e as lesões. Defender bem dá-nos o poder ofensivo que temos."

Contratações de Azpilicueta, Javi Galán e Soyuncu: "Os novos jogadores estão a adaptar-se às necessidades que procuramos. Acrescentámos muita gente [Sergio Camello, Samuel Lino, Rodrigo Riquelme e João Félix voltaram após empréstimo]. A equipa é competitiva e temos bons substitutos. Isto vai marcar um pouco a parte emocional para que possam entrar em campo e dar o seu contributo."