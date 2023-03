Kanté, médio francês do Chelsea

Havertz dá o exemplo de Toni Kroos e Kanté, dois craques no relvados, mas com grande simplicidade na vida.

Kai Havertz concedeu uma entrevista ao The Guardian e apontou Toni Kroos e N'Golo Kanté como exemplos. Não apenas pelo valem no interior das quatro linhas, mas também pela simplicidade que os catacteriza fora do terreno de jogo.

"Há jogadores cheios de diamantes, que gastam muito dinheiro em coisas que digo: 'Porquê?'. Às vezes parece-me falso. Há também jogadores que não querem saber. O Toni Kroos é um deles: calmo, pés assentes na terra, não quer saber de onstentações. Sabe que há vida além do futebol. O N'Golo Kanté é outro. Tem o mesmo telemóvel há 10 anos, não quer saber de carros e roupas", afirmou o avançado internacional alemão do Chelsea.