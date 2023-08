Tem nove títulos da NBA e torna-se acionista do Maiorca

O treinador do Golden State Warriors, que jogou com MIchael Jordan nos Chicago Bulls, entra no capital do clube espanhol

O Maiorca tem um novo acionista de peso: Steve Kerr.

Atual treinador dos Golden State Warriors, que levou a conquistar quatro vezes o título de campeao da NBA, Kerr venceu ainda cinco campeonatos como jogador, três ao lado de Michael Jordan nos Chicago Bulls e dois nos San Antonio Spurs.

O clube chegou a ter como acionista Steve Nash, outro ex-jogador da NBA.

Outras figuras da NBA como LeBron James (Liverpool) e Antetokounmpo (Nashville) também já investiram em futebol.