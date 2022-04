Gary Neville crítico para com o atual momento dos "red devils".

É com enorme apreensão que antigas figuras do Manchester United olham para o atual momento da equipa. A derrota frente ao Everton, na passada jornada da Premier League, dificulta ainda mais a luta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, isto enquanto o nome de Ten Hag continua a surgir como forte hipótese para o banco de suplentes.

"Li que Erik ten Hag quer que todas as suas exigências sejam satisfeitas ou então não virá para o clube. Podemos imaginar se na próxima semana ou 10 dias eles não conseguirem convencer Ten Hag devido ao que está a acontecer no clube, ao estado em que se encontra. Olhamos para o que o Manchester United está a fazer aos jogadores neste momento e não há um que tenha realmente crescido. Veja o que fizeram a Van de Beek. Se falasse com Van de Beek ao telefone e lhe perguntasse: 'Como é (o United), Donny?' Ele não ia dizer nada de bom, pois não?", afirmou Gary Neville, antigo jogador dos "red devils".

"Suspeito que as exigências do Ten Hag não são exigências financeiras mas de controlo, recrutamento, estrutura, juventude, trata-se de não estar exposto ao que outros treinadores têm estado expostos nos últimos dez anos. E isso pode ser demasiado para o Manchester United. E suspeito que possam ter uma semana ou duas difíceis. Se for Ralf Rangnick a informa Ten Hag e lhe responder honestamente, o que deverá suceder, e se for Van de Beek a responder-lhe honestamente (...) irão dizer-lhe: 'Tem muito cuidado com o Manchester United, porque pode ser um cemitério para a tua reputação'. Rangnick chegou com uma reputação incrível, mas começa a estar ferido por tudo o que acontece a seu redor e vê-se mais débil e vulnerável devido às atuações dos jogadores no campo, que nada têm a ver com ele", completou o antigo internacional inglês.