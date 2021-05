Tem 33 anos, jogou no FC Porto e afirma: "Estou no melhor momento da minha carreira"

Fernando, médio-defensivo do Sevilha, prepara-se para defrontar o Real Madrid.

Fernando deixou o FC Porto em 2014 para rumar ao Manchester City e, na altura, foi substituído no Dragão por Casemiro, cedido aos azuis e brancos pelo Real Madrid. Agora, os dois preparam-se para o confronto de La Liga entre Sevilha e Real Madrid, marcado para domingo e que pode ser importante nas contas do título.

Em entrevista ao diário As, na antecâmara da partida, o médio-defensivo do FC Porto elogiou o compatriota, que desempenha as mesmas funções no terreno de jogo: "Casemiro é melhor do que eu. Para estar ao nível dele, tenho de fazer muitas temporadas boas. É tremendo, agressivo, forte, chega-se à frente... Passo mal quando jogo com ele. É peça-chave do Real Madrid há muitos anos, vai ficar na história do futebol", afirmou Fernando, que, aos 33 anos, diz estar a atravessar o "melhor momento da carreira".

"É o melhor momento da minha carreira. O mais alto, tanto a nível pessoal como profissional. Fisicamente estou muito bem, algo que com 33 anos não é fácil. E, com a experiência que ganhei, estou a jogar a um nível de topo", sublinhou o ex-FC Porto, que ainda não pensa no ponto final no percurso como futebolista.

"Olhando para a minha forma atual, creio que posso jogar tranquilamente mais três ou quatro anos. E sim, espero poder acabar no Sevilha. Tenho mais um ano de contrato aqui, mas estou tranquilo. Veremos o que acontece", finalizou Fernando.