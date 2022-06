Tello, ex-FC Porto, está em final de contrato e pode voltar a emigrar

Tello está em final de contrato com o Bétis

Extremo espanhol desejado na Turquia.

Cristian Tello, extremo de 30 anos, é desejado pelo Trabzonspor, campeão da Turquia, para 2022/23. O jogador espanhol está em final de contrato com o Bétis e já era desejado pelos turcos em janeiro, sem que na altura houvesse acordo com o clube de Sevilha para a transferência.

Özgür Sançar, correspondente do jornal espanhol As na Turquia, garante que em cima da mesa está um contrato de duas temporadas, com outra de opção.

O Trabzonspor vai tentar atingir a fase de grupos da Champions, o que pode aliciar o ex-FC Porto. Tello jogou nos dragões em 2014/15 e 2015/16, tendo feito 57 jogos e apontado dez golos.