Televisão do Irão cortou a imagem mais de 100 vezes para não mostrar pernas de árbitra assistente

No domingo, Tottenham e Manchester United defrontaram-se e o jogo foi transmitido pela televisão estatal do Irão. Ao ver que estava uma árbitra assistente em campo, optaram por cortar a imagem sempre que esta aparecia em grande plano.

O canal de televisão estatal do Irão transmitiu o Tottenham-Manchester United de domingo e cortou a imagem mais de cem vezes, sempre que aparecia a juiz de linha Sian Massey-Ellis. De forma a não mostrar as pernas da árbitra, a estação cortava as imagens sempre que esta aparecia e substituía por planos gerais do estádio e das bancadas.

O 'My Stealthy Freedom', grupo que luta contra a discriminação de género no Irão, referiu que a televisão estatal foi surpreendida quando viu que uma árbitra estava nomeada para o jogo e revelou que, no final do encontro, um dos comentadores brincou com a situação, desejando que os espectadores tivessem gostado do "espetáculo geográfico".