"Telefonei a Florentino e disse que não ia para o Real Madrid, porque tinha escolhido a Juventus"

Declarações de Maximiliano Allegr em entrevista concedida à "GQ Italia", sobre o facto de ter estado muito perto do Real Madrid no verão de 2021.

Esteve muito perto do Real Madrid: "Disse-o e repito: este ano já tinha assinado com o Real Madrid. Depois, de manhã, telefonei ao presidente e disse-lhe que não iria, porque tinha escolhido regressar à Juventus. Ele agradeceu-me. Desde que a Juventus me ligou em maio, nunca tive dúvidas."

Regresso à Juventus: "Aqui encontrei um grupo extraordinário, com a vontade de trabalhar que este clube te transmite. A Juve está a recuperar o seu sentido de pertença, que também é importante nos escalões de formação."

Danilo: "Foi uma surpresa maravilhosa. É um campeão, um rapaz inteligente, responsável e que está sempre disponível para ajudar. Uma descoberta."