Tecnologia de fora de jogo vai ter primeiro teste oficial. Mais preciso do que o VAR?

A Taça Árabe, que se disputa dia 30 de novembro no Catar, será palco do primeiro teste oficial da tecnologia de fora de jogo,

Na prática, o sistema baseado em inteligência artificial será instalado nos seis estádios que servem de palco ao torneio, enviando imediatamente ao árbitro no VAR uma mensagem quando um jogador estiver em posição de fora de jogo. A partir daí, o árbitro de campo decidirá a marcação ou não.

Esta tecnologia utilizam câmaras e tecnologia computadorizada para rastrear os movimentos dos jogadores e da bola. Alguns especialistas afirmam que é mais preciso do que os lances de fora de jogo decididos pelo VAR.

Ou seja, um ano antes da Mundial'2022, a FIFA testará uma tecnologia que identifica automaticamente jogadores em posição de fora de jogo. Caso o teste seja bem sucedido, é esperada uma aprovação formal na reunião anual da International Football Association Board (IFAB), em março do próximo, para que seja colocado em prática no próximo Campeonato do Mundo.