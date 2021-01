Técnico do Grémio ameaça jogar com os sub-23 no Brasileirão: "Se queriam avacalhar..."

Visivelmente revoltado com a arbitragem do dérbi frente ao Internacional, Renato Gaúcho não perdoou na conferência pós-jogo.

A noite de domingo foi dura para o Grémio, que perdeu o dérbi de Porto Alegre frente ao rival Internacional, por 2-1, ficando praticamente afastado das contas do título do Brasileirão.

Após a partida, Renato Gaúcho, treinador do "tricolor", deu voz à insatisfação sentida com a atuação da equipa de arbitragem e ameaçou mesmo jogar as seis jornadas que faltam com os jovens da equipa de sub-23, de forma a concentrar-se na final da Taça do Brasil, onde terá pela frente o Palmeiras de Abel Ferreira.

"A pressão no final do jogo é uma coisa normal. O que não pode ser normal foi o que aconteceu no penálti em cima do Ferreira [avançado do Grémio] e o penálti dado a favor do Inter, no braço do Kannemann. Pelos vistos há gente que não quer que o Grémio chegue ao título, mas sim outro clube grande. Hoje foi inadmissível. A minha bronca com o árbitro é só uma: por que razão não vai ao VAR?", começou por quesitionar Renato, prosseguindo:

"Eu fui criticado, o Grêmio foi criticado por não querer nada com o Brasileirão. Isso nunca aconteceu! Eu pergunto: temos que continuar a jogar o campeonato? Se queriam avacalhar o Brasileirão, conseguiram. Se o presidente autorizar, vou colocar a transição [equipa de sub-23] para jogar o resto do campeonato e nós vamos preparando a final da Copa. É só o presidente dar o OK. Para ver isso aí, é melhor ficar a treinar", rematou Renato Gaúcho.