Técnico do Brentford sobre Eriksen: "Em circunstâncias normais não haveria hipóteses"

Thomas Frank destaca o bom sinal que é para o clube londrino ter o seu nome associado a um jogador como o internacional dinamarquês

Christian Eriksen continua a ser associado ao Brentford, clube que chegou esta época à Premier League. O futuro próximo do médio é uma incógnita, mas, ainda assim, Thomas Frank, técnico do emblema londrino, destacou os bons sinais das notícias mais recentes.

"O Christian é um grande jogador. Todos sabem isso. Trabalhei com ele no passado e se há clube que precisa de um jogador como ele somos nós. Aconteceu algo terrível com ele, mas as coisas mudaram no entretanto e ele merece jogar ao mais alto nível. Espero que ele jogue ao mais alto nível. Em circunstâncias normais não haveria hipóteses de haver rumores a ligá-lo a um clube como nós, por isso acho que nos devemos sentir lisonjeados", afirmou, em conferência de imprensa.

Thomas Frank referiu ainda que teve contacto com o jogador, mas apenas na altura do incidente, no Euro e na partida diante da Finlândia.

"Já falei com ele. Falei com ele depois do incidente, mas isso já foi há algum tempo. Nada recente", explicou.