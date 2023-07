Cafú elogiou Neymar, mas explica o que falta para que o casamento entre o jogador do PSG e a seleção brasileiro seja perfeito

O antigo internacional brasileiro Cafú, em entrevista concedida à TNT Sports, reforçou a ideia de que Neymar, tecnicamente, é melhor do que Messi e Cristiano Ronaldo, bem como de Kevin de Bruyne. No entanto, explica o que considera falta para que o casamento entre o jogador do PSG e a seleção brasileira seja perfeito: jogar para a 'Canarinha' e a 'Canarinha' jogar para ele, sem olhar a egos.

"[Neymar] É um fenómeno. Tecnicamente, é um dos melhores jogadores que eu vi jogar nos últimos 20 anos. Tecnicamente é melhor do que Messi, tecnicamente é melhor do que Cristiano Ronaldo, tecnicamente é melhor do que De Bruyne, tecnicamente ele é melhor do que qualquer jogador que possas imaginar. Ele tem uma habilidade impressionante, é um jogador no qual sempre colocamos uma esperança naquilo que ele poderia fazer em termos de seleção brasileira. Sempre disse: 'a seleção brasileira com Neymar é uma coisa, sem o Neymar é outra'. Porque realmente ele faz a diferença. Fazendo a diferença, faz com que a seleção jogue", começou por dizer.

"O problema é da seleção brasileira é: 'Vamos jogar para o Neymar? Vamos. Neymar, vamos jogar para a seleção brasileira?'. Essa é a interrogação. Isso fazíamos em 1994 com o Bebeto e o Romário, fizemos em 2002 com Ronaldo e Rivaldo, tínhamos a humildade de falar: 'Vamos jogar para o Ronaldo e o Rivaldo. Vamos correr para eles. Vamos fazer o nosso aqui bem feito e correr para que eles os dois nos possam ajudar'. E eles ajudavam-nos também. Ninguém se importava com quem ia ser melhor, quem ia ser o melhor marcador, quem ia ser o melhor em campo. Jogávamos para o grupo", continuou, antes de concluir:

"Acho que isso é o que falta um pouco no Neymar quando se fala da seleção brasileira. Jogar para a seleção brasileira e fazer com que a seleção brasileira jogasse para o Neymar. Aí sim, seria o casamento perfeito e o Brasil já teria ganho um título."