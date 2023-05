Tebas visado por presidente da câmara do Rio: "Vai à merda, filho da p..."

Presidente de La Liga não gostou de algumas críticas do brasileiro ao campeonato espanhol. Palavras foram muito mal recebidas por muitos adeptos e observadores e político de uma das cidades mais conhecidas do Brasil respondeu com veemência

As palavras de Javier Tebas, presidente de La Liga, não caíram nada bem junto de muitos adeptos e observadores do futebol. O dirigente não gostou de algumas críticas de Vinícius Júnior, que tinha acusado o futebol espanhol de constantes atitudes racistas. O presidente da câmara do Rio de Janeiro veio em defesa do compatriota.

"Vai à merda, filho da p... Javier Tebas, queres culpar a vítima, imbecil?", questionou Eduardo Paes, na sua conta de twitter.

Javier Tebas tinha criticado Vinícius Júnior nas redes sociais, acusando o brasileiro de falta de comparência em algumas sessões e encontros dirigidos a discutir o tema do racismo.

"Já que os que deveriam não te explicam o que pode fazer La Liga nos casos de racismo, tentámos explicar-te nós, mas não te apresentaste em nenhuma das duas datas combinadas que tu mesmo solicitaste. Antes de criticar e insultar La Liga, é preciso que te informes bem, Vini. Não te deixes manipular e certifica-te de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos", atirou Tebas, nas redes sociais.