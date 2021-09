Tebas: "No Barcelona há um sequestro psicológico por parte de Florentino Pérez"

O presidente da La Liga, Javier Tebas, considera que o Barcelona tem um "complexo de inferioridade" em relação ao Real Madrid.

A propósito de uma questão sobre o facto de Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barcelona, ter estado a favor da Superliga europeia, Javier Tebas, presidente da La Liga, comentou que no Barça há um "complexo de inferioridade" em relação ao Real Madrid, que provoca um "sequestro psicológico" por parte de Florentino Pérez.

"Com o Bartomeu tivemos uma relação boa e má. Nas assembleias dos últimos anos, votavam sempre contra, tal como o Real Madrid. Tenho a sensação que no Barça há um sequestro psicológico por parte de Florentino Pérez e do 'madrilismo', como um complexo de inferioridade", referiu o dirigente numa entrevista ao jornal Sport.