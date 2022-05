Tebas: "Mbappé? Não vamos permitir que o PSG quebre o ecossistema do futebol europeu"

Declarações do presidente de La Liga sobre a renovação de Kylian Mbappé pelo PSG e consequente denúncia da Liga espanhola, à agência Europa Press.

Denúncia por Mbappé: "Não vou responder ao presidente da Liga francesa. Já um presidente anterior me tinha feito. Não vamos permitir que um clube europeu quebre o ecossistema do futebol europeu. Não é correto. Trata-se de dados económicos objetivos. Vão ter 600 milhões de massa salarial com uma perda de 300 milhões. Com isso ele renova com Mbappé. É impossível se não houver engano no patrocínio ou contribuições de capital acima do que a UEFA permite. Já contratámos advogados franceses para irem a tribunal. Vamos para a Suíça. É uma situação que nos parece inacreditável. Este senhor pode fazer o que quiser porque a UEFA depende muito dele financeiramente? Aviso-vos que é isto que temos de fazer para defender o futebol europeu, digam o que disserem. Sabem como eu sou. Nasser [Al Khelaifi], pára de fazer batota, apenas estás a estragar o futebol. É tão perigoso como o projeto da Superliga. Temos um quase clube-estado e controlámo-lo, que é o Almeria. Tivemos várias explicações sobre como funciona o sistema económico."

Superliga: "O conceito de Superliga não é um modelo de competição, mas de organização futebolística, de modo a que 16 clubes governem tudo. É isso que é perigoso na Superliga. Era isso que se pretendia, ter o poder todo. Florentino disse que iriam vender os direitos e depois dar algo aos outros. Estará sempre na sua cabeça. Muitos clubes não se apercebem que o mundo do futebol não é sobre os grandes clubes, mas sobre os grandes e os pequenos. Temos de tentar combinar."