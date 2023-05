Tebas e a troca de palavras com Vinícius: "Atacar não era a minha intenção..."

Presidente de LaLiga explica que em nenhum momento quis atacar Vinícius Júnior

A receção do Valência ao Real Madrid (1-0), no domingo, ficou marcada por novos insultos racistas a Vinícius Júnior, o que levou o mundo do futebol a unir-se ao internacional brasileiro e, mais tarde, ao fecho de uma das bancadas do Mestalla durante cinco jogos e uma multa ao emblema "ché".

Javier Tebas, presidente de LaLiga, não fugiu à polémica e foi bastante criticado, depois de ter deixado uma mensagem ao jogador merengue nas redes sociais, na qual parecia atacá-lo de alguma forma. Agora, em entrevista à ESPN Brasil, explica que essa não era a sua intenção.

"Digo sempre que se uma parte muito importante das pessoas entende de uma forma, então têm razão. Tenho de arrepender-me, porque creio que a mensagem, a ideia que eu quis passar, uma parte importante, principalmente no Brasil, não a entenderam. Eu não pretendo atacar Vinícius, mas se assim o entenderam muita gente no Brasil, tenho de pedir desculpa. Não era a minha intenção. Ou me expliquei mal, ou não foi o momento certo, ou não o devia ter feito, mas eu não pretendia atacar o Vinícius", começou por dizer.

"Se isso fez mal a alguém, se alguém pensou que eu sou racista, está longe da realidade. Não queremos racismo no futebol, muito menos com um jogador que sabemos que vai ser um craque mundial. Aliás, que é um craque mundial", concluiu Tebas.