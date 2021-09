Tebas critica: "Qualquer problema que surja é resolvido com novas competições"

O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, falou no âmbito da semana da integridade no desporto, iniciativa organizada pela SIGA (Sport Integrity Global Alliance), liderada pelo português Emanuel Medeiros.

Departamento de integridade da La Liga: "Em abril de 2013, criámos um departamento de integridade que está em franco crescimento e toca em vários aspetos que, na altura, não pensávamos que poderiam afetar a integridade do desporto. Um desses problemas era o match-fixing e para isso criámos uma unidade que integra polícias, tecnologia e ferramentas, no sentido de preservar o resultado do jogo e os eventos que poderiam ocorrer. Isso deu lugar a vários e significativos processos. Outro aspeto é a segurança nos estádios. Também é um aspeto da integridade, permitindo que os adeptos se desloquem aos estádios em segurança. Para isso, implantamos um princípio básico de segurança sendo da responsabilidade da La Liga, desde que o adepto sair e regressa a casa, por isso há uma colaboração com as forças de segurança."

Vigilância em casas de apostas: "A luta contra a pirataria é outro aspeto e não é só na vertente audiovisual, mas também no merchandising, e ainda questões de transparência na explicação das contas dos clubes, não basta apresentá-las. Há um investimento em tecnologia para vigilância das operações das Casas de Apostas, que nos permite analisar de forma instantânea o que lá se passa, quer em Espanha quer no estrangeiro. Dispomos de três programas anti-pirataria que são utilizados pelo Governo espanhol e que rastreiam as redes sociais e sites para detetar conteúdos colocados sem autorização."

Distribuição da riqueza: "Há ainda a questão do controlo económico que se centra nas normas da economia. Os clubes apresentam os contratos dos seus jogadores e com patrocinadores. Há muitos outros aspetos para trabalhar a integridade do desporto, mas a mais importante é trabalhar a sustentabilidade do desporto e do futebol. Estamos, atualmente, num momento complicado, que toca a revisão das normas de transparência, em concreto na governância. Parece-me que há um défice de governação das instituições, Ligas, federações, UEFA, FIFA e outros desportos, que não corresponde com o que é a indústria do desporto que gera em riqueza. Eu falo do exemplo de Espanha, onde gera 1,37% do PIB e mais de 180 mil postos de trabalho diretos e indiretos pelo que as normas pelas quais se regem as nossas instituições terão de ser diferentes, não podem ser as mesmas de há 20 anos. Terá de haver reformas. E vemos como aparece uma série de novos clubes, novas competições, mais dinheiro para os clubes mais ricos e instituições, quando, afinal, esse dinheiro é para um número limitado de jogadores, que são as grandes estrelas do futebol e é para que tenham mais dinheiro para Porches, Ferraris, casas maiores e não é bem distribuído. Acho que é tempo de se fazer uma revisão ética. As grandes estrelas têm de ganhar bem, mas temos de trabalhar para normas de transparência e de governação para que esta ética com temos de estar chegue a todos, para que haja uma melhor distribuição da riqueza no futebol."

Sobre a Superliga Europeia: "A Superliga para mim não é um conceito de competição, daí tenha fracassado a ideia de 15 equipas, cinco convidados. A Superliga é um conceito mais amplo, é uma ideologia que vem dos G-14, em que o poder do futebol tem de estar nas mãos dos maiores do futebol, e dos que têm a capacidade para decidir como se organiza o futebol, que jogos são interessantes."

A ideia do Mundial a cada dois anos: "Estamos a entrar num momento perigoso e não apenas para a FIFA. Qualquer problema que surja é resolvido com novas competições. Reformar a Champion League; ter um Mundial de Clubes... Se é preciso melhorar a distribuição do dinheiro, o que fazer? Um Mundial a cada dois anos... Os clubes grandes queixam-se à UEFA? Muda-se o formato para os clubes receberem mais... Isto não é solução. Isto arruína o futebol. As Ligas Europeias, em termos de negócio, por época, geram sete vezes mais que a UEFA. As Liga nacionais geram 20 vezes mais do que a FIFA. E o que se está a fazer é não ouvir, ou não recordar - esta é outra coisa que teremos de mudar nas normas de governação. Não analisaram os efeitos económicos."

A integridade e o TAS: "Para mim, uma das maiores preocupações da integridade e tenho de o dizer claramente é o mundo do TAS [Tribunal Arbitral do Desporto]. Disse várias vezes publicamente que não acredito no TAS. É preciso mudar a justiça desportiva. A UEFA condenou o PSG por violar o fair-play desportivo, o Manchester City, e o TAS absolveu-os...O TAS não é independente, porque 80% dos seus pressupostos dependem da FIFA e da UEFA. Cerca de 100 casos, 93% são decididos a favor da FIFA."

Situação atual do Barcelona: O Barcelona se não pôde contratar, porque as normas de controlo económico do futebol espanhol beneficiam com a sustentabilidade do Barcelona. Pode dever mil milhões de euros, mas os retornos foram afetados pela Covid-19. Madrid já tomou medidas, vendeu jogadores, reduziu a massa salarial e pôde sair melhor da crise. O Barcelona não está mal, o que se passou é que não conseguir manter Messi, porque não tem capacidade económica ou por outras circunstâncias. Há outros grandes clubes europeus em pior situação do que o Barcelona. Só se fala no Barcelona devido ao nosso controlo financeiro, caso contrário não se falaria."