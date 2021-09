Tebas assegura que saída de Messi de Camp Nou "não foi por motivo económico"

Líder do futebol profissional espanhol ressalvou que haveria forma de manter o argentino a atuar no principal campeonato do país, que ficou desfavorecido sem o craque

Javier Tebas, presidente da La Liga, assegurou este domingo que a não continuidade de Lionel Messi no Barcelona, "melhor da história" transferido para o PSG, não se deveu a uma razão monetária e que haveria solução para evitar a saída do craque argentino.

"A saída podia ter sido evitada. Comentei com Laporta [presidente do Barcelona] e com a direção do clube. Se os motivos fossem económicos, arranjar-se-iam soluções. Nesta época, com os números que apresentei, veremos se Messi podia ter ou não ficado. Não foi uma decisão económica, digo isto com certeza", afirmou o dirigente.

Em entrevista ao Sport, Tebas também admitiu que o fim da presença de Messi em Camp Nou desfavoreceu o principal campeonato espanhol, tal como quando Ronaldo, Guardiola e Mourinho rumaram a outras paragens após trabalharem em Espanha.

"É uma perda muito grande, como Ronaldo, Guardiola ou Mourinho. Sabíamos que algum dia isto aconteceria. Tivemos a sorte em ter os dois melhores jogadores do Mundo nas duas melhores equipas do Mundo e na La Liga aproveitamos para colocar o nosso campeonato na primeira linha mundial", defendeu o presidente da La Liga.

O Barcelona anunciou, em finais de julho, que Messi não prosseguiria em Camp Nou devido a "obstáculos financeiros e estruturais" impostos pelos limites salariais (fair-play financeira) da La liga, ainda que tenha acordado manter-se por mais cinco anos.

O experiente e consagrado craque argentino experimenta, agora, um novo clube pela primeira vez na titulada carreira. Para trás, ficaram 672 golos marcados, 778 jogos disputados e 34 títulos erguidos com a camisola blaugrana.