Tchouaméni revela que Mbappé tentou convencê-lo a rumar ao PSG

Depois de ter renovado com o campeão francês, Kylian Mbappé tentou convencer o compatriota a deixar o Mónaco pelo PSG, mas não foi bem-sucedido, uma vez que Tchouaméni acabou no Real Madrid.

Aurélien Tchouaméni foi contratado ao Mónaco pelo Real Madrid no verão passado, a troco de 80 milhões de euros. O médio francês, de 22 anos, era um dos jogadores mais cobiçados do defeso e, esta quinta-feira, revelou em entrevista ao L'Équipe que Kylian Mbappé tentou convencê-lo a rumar à capital francesa.

"Tive uma conversa muito interessante com Kylian [Mbappé]. Ele queria saber o que estava a planear fazer. Eu também lhe perguntei o que ia fazer. Em junho, ele decidiu que ia ficar [no PSG] e "atiçou-me" com Kimpembe. [Disse:] 'Anda lá, tens de vir também'. Mas a minha escolha já estava feita há muito tempo. Rimo-nos juntos", recordou o jovem, que integrou a convocatória da França para o Mundial de 2022.

Entre elogios a Luka Modric, companheiro de posição no Real Madrid, Tchouaméni revelou ainda como foi a sua adaptação ao balneário merengue.

"Somos um grupo e, apesar de não estarmos aqui para ser amigos, respeitamo-nos uns aos outros e vencemos. Tenho sorte por haver muitos francófonos no grupo, isso tornou a minha adaptação mais fácil", salientou.