Tatuagem de Richarlison motiva risos: "Era como se eu fizesse uma do Sturridge"

O avançado do Tottenham tirou a camisola após estrear-se a marcar esta época na Premier League, mostrando a tatuagem que tem nas costas, onde aparece a sua cara junto de Ronaldo Nazário e Neymar, com a bandeira do Brasil como plano de fundo.

Richarlison estreou-se a marcar esta época na Premier League no domingo, empatando o partida entre o Liverpool e o Tottenham (4-3) aos 90+3 minutos, até que Diogo Jota selou a derrota dos spurs, que acabaram ultrapassados pelos reds na quinta posição do campeonato.

No festejo do seu golo, o avançado brasileiro tirou a camisola e mostrou a sua famosa tatuagem nas costas, em que a sua cara aparece junto de Ronaldo Nazário e Neymar, com a bandeira do Brasil como plano de fundo.

Nos estúdios da BBC, os comentadores não deixaram de abordar a escolha do avançado para a tatuagem, com Micah Richards a não conter os risos: "É um pouco ridículo, não? Ronaldo é uma lenda do futebol e Neymar tem feito uma boa carreira, mas por que faria uma tatuagem dele? É um jogador fantástico, mas continua a jogar".

"Eu percebia se o desenho fosse alguém que não joga futebol, mas Neymar é colega de equipa dele [na seleção]. Era como se eu fizesse uma tatuagem do Daniel Sturridge. Gosto dele, era um jogador com qualidade, mas nunca faria uma tatuagem dele", garantiu o antigo defesa, que coincidiu com o avançado inglês no Manchester City.