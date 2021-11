"Taticamente, Neymar é melhor que Messi e melhor que Cristiano Ronaldo"

A visão de Cafu, que abordou o que ainda falta ao craque brasileiro para ser melhor do que já é

Continua a ser uma das figuras do futebol mundial, mas coincidiu com a era dourada de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Neymar, contudo, é melhor do que os dois astros num determinado aspeto, segundo Cafu, antigo lateral da Canarinha.

"Neymar tecnicamente é melhor que Messi, melhor que Cristiano Ronaldo, mas deve assumir a responsabilidade de um líder, de capitão, de craque. É preciso dedicar-se 100% ao futebol. Eu não sou melhor que o Neymar, mas sou melhor que outros laterais direitos porque me dediquei a isso, a ser um atleta profissional", explicou o antigo jogador de Milan e Roma.

Apesar de ser um dos jogadores mais titulados dos últimos anos e de ter já chegado aos 70 golos pela Canarinha, Neymar ainda não conquistou qualquer Bola de Ouro. No período em que está na Europa, o galardão foi atribuído a Messi, Ronaldo e Modric.