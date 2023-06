Tata Martino sobre Messi e Busquets: "As pessoas associam Miami com férias..."

Novo treinador do Inter Miami garante que os dois reforços vão competir ao mais alto nível

O Inter Miami vai em último da sua conferência na MLS e espera-se que as chegadas de Leo Messi e Sergio Busquets possam alterar essa situação. Tata Martino, novo treinador da equipa, garantiu que a dupla não vai passar férias.

"Quando falei com o Leo e ontem com o Sergio, falámos em vir para aqui para ter sucesso, para competir, para competir bem. E isso acontece mesmo a nível pessoal. Às vezes as pessoas associam os Estados Unidos e Miami com férias, e isso não é verdade.

Nós queremos competir, eles vêm para competir. Eles vêm de ser campeões do mundo, campeões da liga espanhola, não são futebolistas que virão para não competir, não se vão dar a esse luxo, porque isso está-lhes no sangue", afirmou Tata Martino na conferência de apresentação.

"O país inteiro está praticamente em alvoroço, já li jogadores da NFL ou da NBA a falarem desta situação. A MLS está em constante evolução e os sinais são os grandes jogadores dos Estados Unidos que estão a jogar na Europa. Já existe um processo em curso e digamos que Messi veio fechar o círculo, que o melhor jogador do mundo decide jogar nesta liga vai obviamente abrir um panorama ainda melhor para este crescimento, acredito que os Estados Unidos não são um país que perca este tipo de oportunidades e a presença de Messi nesta liga vai tornar a MLS ainda melhor", prosseguiu, dizendo ser "um apaixonado" da MLS.