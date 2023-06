Tata Martino é o treinador de Messi no Inter Miami

Treinador argentino anunciado no clube da MLS

O Inter Miami anunciou esta quarta-feira a contratação do treinador Gerardo Martino. Tata será assim treinador na MLS pela segunda vez, visto ter estado recentemente no Atlanta United.

Tata vai reencontrar Messi no clube de Miami, depois de ter sido técnico do astro argentino no Barcelona e na seleção da Argentina.