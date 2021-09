Taremi em alta pelo Irão antes do clássico com o Sporting: veja os vídeos

Redação com Lusa

Avançado do FC Porto marcou e assistiu no triunfo (0-3) sobre o Iraque.

O Irão somou esta terça-feira a segunda vitória na última etapa de qualificação da zona asiática para o Mundial'2022, ao bater o Iraque por claros 3-0, em campo neutro.

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, esteve em alta. Logo aos três minutos, assistiu Alireza Jahanbakhsh para o 1-0. Na segunda parte, ele próprio faturou, aos 69 minutos, sendo substituído já perto do final do encontro, aos 87'.

Gholizadeh, aos 90', fechou as contas em Doha (Catar). De salientar que, do lado iraniano, também Alireza Beyranvand, guarda-redes do Boavista, foi titular.

Taremi prepara-se agora para regressar aos trabalhos do FC Porto, que prepara a deslocação de sábado ao reduto do rival Sporting, em partida da quinta jornada da Liga Bwin.

Veja os vídeos da assistência e do golo de Taremi: