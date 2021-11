Taremi e Luis Díaz estavam nomeados, mas o vencedor do prémio é Lewandowski

IFFHS comunicou, esta sexta-feira, que Robert Lewandowski foi eleito o Melhor Jogador do Mundo em 2021, por aquele organismo.

Robert Lewandowski é o vencedor do prémio de Melhor Jogador do Mundo em 2021, ​​​​​​​atribuído pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O avançado do Bayern arrecadou 150 pontos e ficou à frente de Messi, do PSG, e Jorginho, do Chelsea.

Recorde-se que Luis Díaz e Taremi, jogadores do FC Porto, estavam entre os 32 nomeados para vencer o galardão.

Os dez melhores classificados: Lewandowski (150 pontos); Messi (105); Jorginho (40); De Bruyne (35); Salah (20); Mbappé (20); Cristiano Ronaldo (15); Kanté (10); Donnarumma (10); Haaland (5).