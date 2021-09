Tarefa impossível? Os milhões que o Barcelona precisa para rescindir com Koeman

Técnico holandês não tem a confiança de Laporta para continuar

A segunda derrota na Liga dos Campeões e, sobretudo, a forma como a ela surgiu deixou Ronald Koeman numa posição ainda mais fragilizada. O técnico holandês parece não ter futuro no Barcelona, mas há um pormaior que pode adiar (e até impedir) que a saída seja uma realidade.

É que Laporta, que já não acredita no seu treinador, segundo a imprensa espanhola, terá de desembolsar 12 milhões de euros para rescindir com o atual técnico do Barcelona. Um valor encarado como utópico, tendo em conta todas as dificuldades financeiras do clube catalão.

As próximas horas serão de reuniões entre os membros da direção para avaliar se a situação de Koeman, complicada que já, não se torna insustentável.