Aos 33 anos, Witsel reforçou o Atlético de Madrid e está entusiasmado com a nova aventura no emblema espanhol.

Axel Witsel foi apresentado esta quarta-feira como reforço do Atlético de Madrid e um dos assuntos abordados foi a idade do médio ex-Borussia Dortmund. Mas para o belga os 33 anos que tem não são um fator que possa prejudicar o seu desempenho nos colchoneros.

"Sei que já não tenho dez anos pela frente, mas quero continuar a jogar ao mais alto nível e o Atlético é um clube que está nesse patamar. Falei com Simeone, é um dos melhores do mundo e uma das razões por que estou aqui. Tanto faz a idade que tenho, com 33 ou 23 podemos sempre aprender. O meu papel será o de pivot defensivo, um cinco, como faço na seleção. Dar equilíbrio à equipa", afirmou.

O ex-Benfica fez também elogios à qualidade do plantel rojiblanco. "Já passei por muitos clubes e muitos países, mas estando aqui, e tendo já treinado com eles, creio que é o grupo com mais qualidade que encontrei em toda a minha carreira. Há muitos internacionais pelos seus países, estou orgulhoso por fazer parte deste grupo. Estão Koke, João Félix, Griezmann, Yannick, Cunha... muito nível e boa mentalidade", adiantou.