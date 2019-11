"Talvez tenham de oferecer uma garrafa de vinho a mim e ao Jurgen Klopp"

Pep Guardiola felicitou o Liverpool pela vitória no jogo de domingo frente ao "seu" Manchester City e destacou a qualidade da partida.

Pep Guardiola viveu, no domingo, uma verdadeira montanha-russa de emoções. O treinador do Manchester City protestou com veemência a decisão do árbitro Michael Oliver de não assinalar grande penalidade num lance que precedeu o primeiro golo do Liverpool, em Anfield e, no final da partida, cumprimentou cordialmente a equipa de arbitragem.

E, em conferência de imprensa, o técnico catalão garantiu que não o fez de forma irónica. "Não foi irónico. Eu agradeço sempre. Vou sempre ter com os árbitros e digo-lhes 'muito obrigado'", assegurou Pep, que, logo depois, endereçou os parabéns ao rival "red" pela vitória, manifestou orgulho pela exibição da sua equipa e ainda "brincou" com a qualidade do espetáculo:

"Hoje mostrámos no estádio mais difícil do mundo a razão pela qual somos campeões. Foi uma das exibições mais orgulhosas da minha carreira. Infelizmente, perdemos, mas parabéns ao Jurgen [Klopp] e a esta equipa fantástica pela vitória. Foi um bom jogo dos dois lados, para a Premier League e para os milhares de milhões de pessoas que viram o jogo. Foi boa publicidade. Talvez tenham de oferecer uma garrafa de vinho a mim e ao Jurgen por isso", rematou Guardiola.

O Liverpool cimentou a liderança da Liga inglesa com uma vitória (3-1) sobre o rival City.