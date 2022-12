"Talvez Neymar volte para o Brasil para fazer uma festa de fim de ano..."

Palavras de Walter Casagrande, antigo futebolista brasileiro, numa crónica assinada no UOL.

Neymar foi expulso na quarta-feira, no triunfo do PSG sobre o Estrasburgo, por 2-1, após ver o segundo cartão amarelo por simular uma grande penalidade. Desta forma, o craque brasileiro falhará o encontro do clube francês no dia 1 de janeiro, tendo gerado desde logo muita polémica.

De acordo com a imprensa francesa, o brasileiro é o jogador da Ligue 1 com mais expulsões desde 2017: cinco. Além disso, depois de ver o cartão vermelho, terá deixado o estádio antes de o encontro acabar, avançou o Canal+.

Walter Casagrande, antigo futebolista brasileiro, aproveitou para criticar o craque do PSG.

"O Neymar mais uma vez mostra ser uma pessoa infantil e mimada, dentro e fora do campo. Quando acabou o Mundial e disse estar profundamente chateado, veio para o Brasil e, além de organizar festas, foi a outras, de pessoas diferentes. Estava de folga e poderia fazer o quisesse? Não é bem assim, porque eles [PSG] voltaram a jogar. Não estava de férias, tinha compromissos. O Mbappé, depois de uma final fantástica, em que marcou três golos, voltou a treinar. O Neymar podia ficar sem jogar até 31 de dezembro, assim como Messi e o próprio francês. Mas este regresso antecipado forçou o Neymar a voltar. E sejamos claros: não foi por espontânea vontade. Voltou porque ficaria mal não estar 'nem aí' com os compromissos do PSG", começou por escrever Casagrande numa crónica assinada no UOL.

"Muitos estavam admirados com o seu começo de temporada, marcando golos e dando assistências no campeonato francês, apesar de na Champions só ter feito dois golos, contra o Maccabi Haifa. Mas eu sempre desconfiei daquele início. Talvez volte para o Brasil para fazer uma festa de fim de ano, já que estará de fora na próxima jornada. É inacreditável a falta de foco e de responsabilidade", continuou, garantindo depois que não persegue Neymar e que nunca errou com o craque brasileiro.

"Eu não persigo o Neymar, simplesmente não apaparico nem mimo este jogador, como não faço com ninguém. O Neymar não é uma pessoa dentro do campo e outra fora dele, é um só. Virou celebridade há muito tempo e só pensa em postagens para ganhar seguidores. Como está na moda, esquece-se de ser jogador. Com o Neymar nunca errei, desde a minha primeira crítica em 2017, quando disse que ele era mimado. Aí está, estamos praticamente em 2023 e ele continua infantil", concluiu.