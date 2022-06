Talleres Córdoba, de Pedro Caixinha, sofre nova derrota na Argentina

Redação com Lusa

O Talleres Córdoba ocupa o 15.º lugar, com duas derrotas e uma vitória.

O Talleres Córdoba, do treinador português Pedro Caixinha, sofreu na terça-feira a segunda derrota consecutiva na Liga argentina, ao perder em casa diante do Newell"s Old Boys por 1-0.

Em jogo da terceira jornada da competição, disputado no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, o Talleres viu-se a perder logo aos 25 segundos, culpa de um golo de Ramiro Sordo, após uma perda de bola.

A situação complicou-se ainda mais para a equipa de Pedro Caixinha face à expulsão de Rafael Perez, aos 45+1 minutos, num lance em que o árbitro considerou que um toque na cara, durante uma disputa de bola, foi uma agressão.

Com mais um jogador em campo, o Newell"s Old Boys, que segue, provisoriamente, na liderança do campeonato, a par dos Estudiantes, ainda desperdiçou aos 83 minutos uma grande penalidade, defendida pelo guarda-redes Herrera.

