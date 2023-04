Talisca renova com o Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Brasileiro ex-Benfica ampliou o contrato até 2026

Anderson Talisca renovou o contrato com o Al Nassr, onde atua Cristiano Ronaldo.

O brasileiro de 29 anos que passou pelo Benfica tinha contrato até 2024 e ampliou o vínculo até 2026.

Esta temporada soma 17 golos em 19 jogos e está perto de superar os números da sua primeira campanha nos sauditas: 22 golos em 33 jogos.