Talento lançado por Paulo Fonseca no Lille a caminho da Premier League

Jovem médio Carlos Baleba, de 19 anos, vai rumar ao Brighton

Paulo Fonseca lançou na última temporada Carlos Baleba na equipa principal do Lille, com 18 anos, e um ano mais tarde o jovem médio está já a caminho da Premier League e logo para assumir o lugar da contratação mais cara do campeonato (Moisés Caicedo, que rumou ao Chelsea por 133 milhões de euros).

Segundo o jornalista Santi Aouna, o Brighton e o Lille já chegaram a acordo pelo jovem camaronês Baleba por uma verba a rondar os 30 milhões de euros.