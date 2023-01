Taison rescinde com o Inter: "Deixei o dinheiro do Shakhtar para isso..."

Avançado que esteve na mira do FC Porto quando atuava no Shakhtar Donetsk está a negociar com o PAOK

O avançado brasileiro Taison, de 34 anos, rescindiu no sábado com o Internacional de Porto Alegre, clube onde se formou e onde se estreou como profissional antes de rumar à Ucrânia (jogou no Metaliste no Shakhtar Donetsk), mas não saiu em bons termos e já criticou o presidente do clube. Está, entretanto, em negociações adiantadas com o PAOK.

Num direto com o streamer Paivinha, Taison, que há anos esteve na agenda do FC Porto, atirou-se a Alessandro Barcellos, líder do Inter: "Ele [Alessandro Barcellos] eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Você não tem noção do que eu passei. Pensa eu te ligando todos os dias, tu numa boa no teu clube, sem problema nenhum, ganhando bem na equipa da qual era capitão. E o tipo a ligar-te. Aí eu rescindi o meu contrato no Shakhtar, deixei um monte de dinheiro lá, para isso acontecer. O que fizeram comigo no clube eu nunca pensei que iriam fazer. Eu saí de lá e pedi para cuidarem dos roupeiros e massagistas, porque eles sim são o Inter."

O facto de ter aparecido o interesse do PAOK, clube com o qual já encaminhou um novo contrato, facilitou a saída. "Eu falei para eles que eu baixava o salário. Falei que eu brigaria para ser titular. Mas aí eles seguiram falando que não me queriam, aí eu aceitei. Aí quando eu falei que não iria ficar mais, o telefone tocou milhões de vezes, graças a Deus. Seu eu fosse um filho da mãe, teria ido aí pro 011 [São Paulo]", concluiu.