Tagliafico é objetivo de mercado do Chelsea, que não está sozinho na corrida

Lateral do Ajax pode ser o substituto de Chilwell. Nápoles é outra das equipas interessada

Apesar de contar com um plantel de muitas opções e milhões, o Chelsea olha para a reabertura do mercado com especial interesse, tendo em conta a vaga deixada em aberto pela lesão de Chilwell. Tagliafico é o preferido dos blues.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o internacional argentino é o grande objetivo do Chelsea para este defeso, num negócio que, a ser feito, terá um empréstimo até ao final da época e uma cláusula de compra, obrigatória ou não.

O Nápoles, de acordo com a imprensa italiana, é outro dos interessados num jogador que está em Amesterdão desde 2018. Contabiliza 152 jogos e 14 golos.